Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:21
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12 km olarak ölçüldü.


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