Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bahçesaray (Van)
Tarih:2023-02-07
Saat:22:08:24 TSİ
Enlem:38.006 N
Boylam:42.831 E
Derinlik:12 km
Detay:https://t.co/s37t2lnv0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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