Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:21

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12 km olarak ölçüldü.