Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Peki, Mücbir sebep uzatıldı mı? Mücbir sebep hangi illerde uzatıldı?

MÜCBİR SEBEP UZATILDI MI?

Mali müşavirler ve bölge halkının taleplerini dinleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, bu illerdeki mücbir sebep halini uzatma kararı aldığını duyurdu.

MÜCBİR SEBEP HANGİ İLLERDE UZATILDI?

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Mücbir sebep, hukuki bir terim olarak, kişinin kontrolü dışında ve önceden öngörülemeyen bir durum veya olay nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunu ifade eder. Doğal afetler (deprem, sel, yangın), savaş, salgın hastalıklar gibi durumlar mücbir sebep olarak kabul edilebilir. Bu tür durumlarda, kişinin sözleşme veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemesi genellikle sorumluluk doğurmaz çünkü bu olaylar önlenemez ve kaçınılamaz niteliktedir.