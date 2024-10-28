MUÇEV’in projesi ve ruhsatları iptal edilmişti: Kaldığı yerden devam

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Yönetiminde AKP’li isimlerin de bulunduğu MUÇEV, mahkeme tarafından iptal edilen yat limanının kapasite artışından vazgeçmiyor. Yaşam savunucularının eleştirdiği 2009/7 sayılı genelgeyle geri dönen şirket, yeniden kapasite artışı talep etti.

Muğla’ya Hizmet Vakfı’yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın ortak kuruluşu MUÇEV Turizm Anonim Şirketi, Muğla Marmaris’teki yat limanı için kapasite artışı istedi. Şirketin bu talebine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020’de “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Açılan davaların ardından projeye verilen karar iptal edildi. Ardından MUÇEV yeniden ÇED süreci başlattı. Bu kez de “ÇED olumlu” kararı aldı. Yine birçok kurum ve kuruluş tarafından açılan davayla iptal edildi.

SAYIYI DÜŞÜRDÜ

Son olarak MUÇEV, 2009/7 sayılı genelgeyle projeyi yeniden yaşama geçirmek için hazırlıklara başladı. Proje için 19 Kasım’da toplanılacak. ÇED raporundaki bilgilere göre, yat limanı tekne kapasitesi 187’den 178’e düşürüldü. Bu şekilde arkeolojik sit alanı içerisinde kalan alandan çıkıldı. Ancak projenin yapılmak istendiği alan orman, özel çevre koruma bölgesi, önemli doğa alanı ve doğal sit alanı sınırları içerisinde. Bu alanlarda yüzer iskele, kazıklı iskele ve dalgakıran yapılacak.