29 öğretmenin 13'üne ‘okul bulun’ denildi: Müdür velileri sendikadan kaçırdı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:37

Güncelleme: 12.04.2025 - 19:10

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları köklü okul ve yandaş olmayan öğretmenleri hedef aldı.

Yirmi bin civarında öğretmeni ilgilendiren kararda binler öğretmen mevcut okullarında kendilerine kadro bulamadı. Karar öğrenci, öğretmen ve velilerde tepkilere neden olurken Silivri’nin köklü okullarından olan ve 29 öğretmeni bulunan Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi’nde 13 öğretmen hiçbir gerekçe gösterilmeden norm fazlası durumuna düşürüldü.

Karar sonrası Eğitim İş İstanbul 3 No’lu Şubesi yarın okul önünde basın açıklaması kararı aldı. Sendikanın basın açıklaması kararı sonrası okul müdürü, daha önceden yarın için planlanmış veli toplantısını belirsiz bir tarihe erteledi.

“UYDURMA BİR GEREKÇE”

Okul müdürü tarafından konuya ilişkin velilere gönderilen mesajda, “Katılımı artırmak ve iletişim verimliliğini en üst düzeyde tutmak adına farklı bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, “Köklü bir okulun tecrübeli kadrosunun yakınına yarısına hiçbir gerekçe gösterilmeden başka bir okula tayin istemeleri dayatıldı. Buna yönelik basın açıklaması kararından sonra da müdürün uydurma bir gerekçe ile toplantı iptal haberini aldık” dedi.

Kararlaştırdıkları eylemi yapacaklarını belirten Akkaş, sözlerine şöyle devam etti:

“KARARLARINI SAVUNAMIYORLAR”

“Bu toplantı iptali okul idaresinin ve Milli Egitim’in taraflı uygulamasını savunamayacak ve öğrenci velileri ile yüzleşecek özgüveninin olmadığını gösteriyor. Tüm velilerimizi ve mağdur öğretmenlerimizi yarın saat 13.00'de Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi önünde yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.”