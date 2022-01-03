Müftü Hasan Çınar, elmas, pırlanta ve zümrüdü zekâttan ‘muaf’ tuttu

03 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Adana Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabından her gün çeşitli sorulara verdiği yanıtlarla fetvada çığır açıyor. Çınar, altın ve gümüşe zekât düştüğünü kabul ederken “inci, elmas, pırlanta ve zümrüde zekât düşmediğini” iddia etti.

"FABRİKAYA DÜŞMEZ"

Çınar, 20 Aralık’ta verdiği fetvada, teyemmüm aptestine işaret ederek “Yeter ki yer cinsinden olsun. Tuğla, kum, kireç, alçı, kiremit, taş ve beton gibi şeylerle teşemmüm alabilirsiniz. Ancak yağlıboya ile boyanmış duvardan teyemmüm alınmaz çünkü yağlıboya yer cinsinden değildir” ifadelerini kullandı. 26 Aralık’ta, “Kadınların kullandığı küpe, kolye, zincir ve gerdanlık gibi süs eşyaları için zekât vermek gerekir mi” sorusuna ilişkin de fetva veren Çınar, “Altın ve gümüşten yapılmış süs ve ziynet eşyaları nisaba ulaşmışsa zekâtlarını vermek farzdır” derken, inci ve pırlanta gibi eşlara işaret ederek “Evde süs ve ziynet eşyası olarak bulunan ve ticaret için olmayan inci, pırlanta taş, yakut, mercan, zümrüt gibi süs eşyalarından zekât verilmez” savunusunu yaptı.

"ALATURKA CAİZ DEĞİL"

Elmas ve inci gibi eşyalara zekât düşmemesine ilişkin ise Çınar, bu eşyaların ticari amaçlı olmadığını belirterek “Çünkü para değil ve genelde altın, gümüş gibi tedavülde olan bir şey değil. ‘Bunlar çok değerlidir’ demek doğru olmaz çünkü zekât verilmesi için tek ölçüt değerli olmak değil. Mesela bir fabrikatörün fabrikası belki milyonlarca lira değerinde. Bu da bir zenginlik ölçütü olarak kabul edilebilir ama bizzat fabrikaya zekât düşmez. Kazancına zekat düşer” dedi.

Çınar, dün ise “Banyoda klozetin bulunması, aynı ortamda bulunan küvet veya duşakabinde gusül aptesti yahut orada bulunan lavaboda aptest almaya engel midir” sorusunu yanıtladı. Temizliğin önemine işaret eden Çınar, “Alaturka tuvaletin bulunduğu yerde zaruret olmadıkça boy aptesti veya normal aptest almak uygun değil. Mecbur kalınca necasete dikkat ederek aptest alınabilir. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabonun olması durumunda ise orada abdest veya boy abdesti almak caizdir” dedi.