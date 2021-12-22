Vadeli mevduat önlemi, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvası ile çelişti
Ekonomide dini referans gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı önlemlerde mevduat üzerinden “örtülü faiz”i işaret ederken Diyanet’in verdiği fetvada, “mevduat fazinin haram olduğu” belirtiliyor.
Merkez Bankası’nın faiz indirimini dini referanslar ile savunarak “Hüküm bu” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Lirası’ndaki yüksek değer kaybının ardından vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeye işaret etmesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile de çeliştiği ortaya çıktı. Diyanet, vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvada, “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır” denildi.
Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirmesine ilişkin kasımdaki “Nas ortada. Nas orada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız” açıklamasının ardından 19 Aralık’ta da “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti. Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından Türk Lirası’nın yüksek değer kaybının önlenmesine ilişkin yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.
YATIRIM ÇAĞRISI
Vadeli mevduat hesabına işaret eden Erdoğan, “Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek” dedi. Ancak Erdoğan’ın bu açıklaması, Diyanet ile de çelişti.
Diyanet’in en üst danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen fetvada, “mevduat faizinin haram olduğu” belirtildi.
"DİNEN HARAM"
“Bankaların belirlenen vade sonunda kendilerine yatırılan paraya belli bir oranda fazlalık/faiz vermek üzere açtığı hesaplara ‘vadeli mevduat hesabı’ denildiği” kaydedilen fetvada, “Müslümanlar, faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Çünkü bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değil” ifadeleri kullanıldı.
Fetvada, ayrıca “vadeli mevduat hesaplarından elde edilen fazlalığın, kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için kullanılmasının caiz olmadığı, sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiği” vurgulandı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu