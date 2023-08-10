‘Müftü intiharında’ yeni gelişme: 2 kişiye suç duyurusu!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:30

Müftülük görevinden uzaklaştırılmasının ardından mahkeme süreci devam ederken intihar eden Mehmet Deniz gündemdeki yerini koruyor.

Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Deniz'in müftülükten atılmasına neden olan şikayeti yapan Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Whatsapp paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan Eyüp Ali Uyar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Manisa Kırkağaç İlçe Müftüsü olan Mehmet Deniz'e, cübbe giymemesi, müftülüğe motosikletle gitmesi, bisiklete binmesi ve Whatsapp paylaşımlarının ‘genel teamüllere aykırı’ bulunması nedeniyle kınama cezası verildi. Kınama cezasının ardından müftülükten atılan Deniz, Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak atandı. Balıkesir 2'inci İdare Mahkemesi, tekrar müftülük görevine dönmek için dava açan Deniz'in kınama cezasının hukuka uygun olmadığını belirterek işlemi iptal etti. Buna rağmen görevine iade edilmeyen müftü Mehmet Deniz intihar etti.

“İÇİŞLERİ BAKANI VERDİĞİ DİLEKÇEYİ İŞLEME KOYMADI”

Mehmet Deniz, kınama cezasının verilmesi ve müftülükten atılmasını mahkemeye taşıdı. Balıkesir 2’inci İdare Mahkemesi, kınama cezasını iptal etti. Mahkeme, Mehmet Deniz’in yaptığı paylaşımların özel hayata ilişkin olduğu, bu nedenle kınama cezasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Ancak Bursa Bölge İdare Mahkemesi Diyanet’in itirazını reddetti. Bunun üzerine Mehmet Deniz, Atama ve Yer Değiştirme Kurulu’nun müftülükten atılması kararının geri alınması için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi. Ancak Deniz’in verdiği dilekçe işleme konulmadı. Süreç devam ederken Mehmet Deniz intihar etti.

“SADE GİYİNİYOR, BİSİKLETE BİNİYOR”

Mehmet Deniz’in sade giyinmesi, bisiklete binmesi 'genel teamüllere aykırı' davranışlar sergilediği gerekçesiyle müftülükten atılmasına neden olduğu iddia edilen Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök hakkında 'müfettişin kendisinden talepte bulunmadığı halde ve kendisinin kanunen çalışanı için mütalaa yetkisi olmadığı halde ispatsız bir şekilde müftülükten atılmasını sağlaması', Whatsapp paylaşımlarının ekran görüntüsünü aldıktan sonra şikayet eden, Eyüp Ali Uyar hakkında ise 'haberleşme gizliliğini ihlal ve gerçeğe aykırı beyan vermek' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Adil-Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.