Müftülük talimat verdi: İstanbul'da camilerde 'yağmur duası' edildi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:16

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:18

İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü.

Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi.

İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti.