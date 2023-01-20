Müftülük talimat verdi: İstanbul'da camilerde 'yağmur duası' edildi
Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi. 'Talimat' ise İstanbul Müftülüğü'nden geldi.
İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü.
Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi.
İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti.
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