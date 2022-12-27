Emel Müftüoğlu paylaştı: Demet Akbağ ameliyat oldu
Sanatçı Demet Akbağ menisküs ameliyatı oldu. Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan usta sanatçı Demet Akbağ, ameliyat oldu. Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı.
Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber..." notunu düştü.
Ameliyattan çıkan Akbağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu, akşam saatlerinde taburcu olacak.
"İNCE ELEYİP, SIK DOKUDUK"
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda Bloomberhg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olmuştu.
Akbağ, "Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi. 'Tamam bu oyunu oynayalım' dedik ama pandemi girdi araya. Çok istediğimiz bir kadro oluşsun istedik. Çok ince eleyip sık dokuduk. Çok tatlı gençlerle çalışıyoruz" demişti.
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