Müge Anlı’da aranıyordu: Cesedi dere yatağında bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:46
Müge Anlı’da aranıyordu: Cesedi dere yatağında bulundu
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi. 

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. 

Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Ailesinin başvurusu üzerine bir televizyon kanalında da haberler yapılan Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Şüpheli bir şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu.


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