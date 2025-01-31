Müge Anlı'da gündeme gelmişti: 6 yıl önceki Cengiz Karademir cinayeti aydınlatıldı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:12

Güncelleme: 31.01.2025 - 13:14

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde 2019 yılında, Cengiz Karademir (48) isimli şahıs evde ölü bulundu. İlk etapta doğal ölüm olarak kayda geçen olayla polis geniş çaplı araştırmalarına devam etti.

POLISTEN 6 YIL ÖNCEKİ OLAYLA İLGİLİ DERİN SORUŞTURMA

Yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucu, ölen şahsın eski eşi E.U.’nin olaydan bir yıl sonrası evini satıp sevgilisi Ş.A. ile Karabük’e taşındığını tespit etti.

Durumu şüpheli bulan ekipleri, özel ekip kurarak Cengiz Karademir’in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A.’yı gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıkları beyanında bulundu ancak ifadeleri tutarsız bulan polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şahsın da olay anında evde olduğunu tespit etti.

Daha sonrasında ise adli tıptan istenen ek raporla Cengiz Karademir’in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINAN MAKTULÜN KIZI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Daha sonrasında İstanbul ve Karabük’te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan maktulün eşi E.U., kızı N.K. ve eşinin sevgilisi Ş.A. polis ekiplerince çapraz sorguya alındı.

Yapılan sorgu ve araştırmalarda maktul Cengiz Karademir ile eşi E.U. arasında uzun süre maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi. Maktulün kızı N.K. ise çapraz sorgu sırasında annesinin sevgilisi olan Ş.A.’nın babası Cengiz Karademir’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

Emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.