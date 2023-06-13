Kayıp olarak aranıyordu, lise öğrencisinin cansız bedeni denizde bulundu

Giresun’un Eynesil ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Dilek A.’nın, kıyıya yakın bir noktada, denizde cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:32
Kayıp olarak aranıyordu, lise öğrencisinin cansız bedeni denizde bulundu
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Eynesil’de dün evden çıkan Halil Gürel Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Dilek A., geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dilek A. için ekipler arama çalışması başlattı. 

Dilek A.'nın en son Eynesil Kalesi mevkisinde görüldüğü belirlenince, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Ekipler, sahilde deniz fenerinin yakınında Dilek A.'nın cep telefonuna ulaştı. Telefonda ‘Bazen seni yıkan şeyler’ yazılı nota rastlayan polis, Sahil Güvenlik ekiplerini bilgilendirdi. 

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Dilek A.’nın deniz kıyısına yakın bir noktada cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarın Dilek A.'nın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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