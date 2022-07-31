Müge Anlı'nın babası yaşamını yitirdi

Ünlü televizyoncu Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı, vefat etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 08:45
Müge Anlı'nın babası yaşamını yitirdi
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Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. 

İhsan Anlı’nın cenazesi dün Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Müge Anlı geçen ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.


Müge Anlı

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