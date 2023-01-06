Canlı yayında ortalık karıştı... Müge Anlı'da Sinan Sardoğan'a saldırı! Apar topar yayını kesmek zorunda kaldılar

06 Ocak 2023 Cuma, 16:52

ATV'de izleyicilerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, canlı yayında kayıp kadının çocukları tarafından darbedildi.

"BAŞKASINDAN BANA NE?"

Gerginlik öncesi Sardoğan, Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim, bana ne? Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Programdaki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sardoğan'ın sözlerini yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

CANLI YAYINDA SALDIRDILAR

Annelerine "Allah belasını versin" denildiğini zanneden kayıp kadının çocukları Atakol ve Tufan, stüdyoda Sinan Sardoğan'a saldırdı.

Güvenliklerin araya girdiği olay esnasında kanal yönetimi yayını kesmek zorunda kaldı.