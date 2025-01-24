Müge Anlı'yı ölüm büyüsüyle tehdit etmişti... 'Üfürükçü'nün evinden çıkanlar şoke etti!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:43

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:56

Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesinde ikamet eden ve kendisini manevi danışman olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur, insanların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Aytimur'un Akar sokakta bulunan 3 katlı evinde Savcılık izni ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve materyaller bulundu.

KENDİSİNİ PEYGAMBER İLAN ETMİŞTİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı sert programında ortaya çıkan ses kaydında, Gönül Derman Aytimu'un açıkça kendisini peygamber ilan ettiği anlaşılmıştı. Aytimur'a ait ses kaydında, "Mehd-i Azamın askerlerinin hepsi imtihanımda, biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize" dediği duyuldu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alınan Gönül Derman Aytimur, hakkında dolandırıcılık suçundan da inceleme başlatılmıştı.