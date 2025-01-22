'Sana ölüm büyüsü yapacağım' demiş... Müge Anlı 'üfürükçü'ye sert çıktı!
Müge Anlı, bir üfürükçü tarafından kandırılan iki kardeşin başvurusu sonrası, kendini "mehdi azamın hizmetçisiyim" diye tanıtan kadına sert tepki gösterdi. Anlı, kadın tarafından ölüm büyüsüyle tehdit edilmesinin ardından, şarlatanlıkla suçladığı üfürükçüye, "Bana hiçbir şey yapamazsın" diyerek karşılık verdi. Kadın, Bursa'da gözaltına alındı.
Müge Anlı, son programında Almanya'dan gelen iki kardeşin, eşlerinin bir üfürükçü tarafından kandırılarak Türkiye'ye kaçtığını iddia etmelerinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı ve ekibi, üfürükçüye ulaşarak durumu araştırmaya başladı. Ancak karşılaşılan manzara herkesi şok etti. Üfürükçü kadın, kendini "mehdi azamın hizmetçisiyim" diye tanımlayarak, Anlı'yı ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.
İddialara göre, kadın, bir WhatsApp grubunda kendisini peygamber ilan etti ve Müge Anlı'ya yönelik çok sert açıklamalar yaptı.
Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, üfürükçüye sert tepki göstererek, "Ben bunları dinlemeyeceğim. Ben size bu reklamı yaptırmam. O yüzden sizle konuşmuyorum. Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız! İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz! Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez!" şeklinde sert bir yanıt verdi.
Yaşananların ardından, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçerek üfürükçü kadını gözaltına aldı. Kadın hakkındaki soruşturma sürüyor.
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