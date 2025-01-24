Canlı yayında koltuğun arasına sıkıştırdı: Müge Anlı'ya büyü mü yapıldı?
Müge Anlı’nın canlı yayınına katılarak skandal açıklamalarda bulunan üfürükçü Gönül Derman Aytimur, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Stüdyodaki şüpheli hareketler ve büyü iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Müge Anlı’nın canlı yayınına çıkarak yaptığı garip açıklamalarla gündeme gelen ve kendisini "manevi danışman" olarak tanıtan üfürükçü Gönül Derman Aytimur, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin eşlerinin üfürükçüye uyarak kocalarını terk ettiği iddiaları, programda ele alındı.
"HİLAFET YAKINDIR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Canlı yayında "Ben görevliyim, hilafet yakındır" gibi ifadeler kullanan Aytimur, Müge Anlı’yı çileden çıkardı. Söz konusu iddialar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti. Aytimur'un, insanların dini duygularını istismar ederek para topladığına yönelik ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatıldı.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, canlı yayın devam ederken üfürükçü Gönül Derman Aytimur’u gözaltına aldı. Bu sırada, Gaygısız kardeşlerin eşlerinin stüdyodaki davranışları da sosyal medyada gündem oldu. Özellikle, kadınlardan birinin elini koltuğun arasına götürdüğü anlar dikkat çekti. Müge Anlı, bu görüntüleri ekrana getirerek "Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı?" sorusunu gündeme taşıdı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Gönül Derman Aytimur hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytimur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜGE ANLI’YA BÜYÜ MÜ YAPTILAR?
Yayında Müge Anlı’nın, "Orayı büyütün, ne koymuş, koymuş!" ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İzleyicilerden "Müge'mize büyü yaptılar", "Stüdyoyu sirkeli sularla temizleyin" gibi yorumlar geldi.
Müge Anlı ise durumu şaşkınlıkla değerlendirerek "Bakarım ben ona!" dedi.
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