Muğla açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:16

Güncelleme: 10.03.2024 - 00:16

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.