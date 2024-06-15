Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozburun Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından karadaki 7'si çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekiplerce İtalya rotası üzerinde durdurulan teknedeki 4'ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi
- Yazar Eylem Tok ile oğlu tutuklandı!
- 'Vergiden kaçınmak' ve Dilan Polat davası
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Bahçeli'nin tepkisi '10'lara!