Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı: 2 insan kaçakçısı gözaltında

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde can sallarındaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44'ü yakalandı.

Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı: 2 insan kaçakçısı gözaltında
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:48

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 15'i çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris'te görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #muğla #göçmen #düzensiz göçmen

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