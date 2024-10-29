Muğla açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:13

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 11'i çocuk 29 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #muğla #göçmen #kaçak göçmen #göçmenler

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