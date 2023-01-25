Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 33 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan
- Nur Sürer'den Fatma Girik itirafı: Gözyaşlarını tutamadı