Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:33
Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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