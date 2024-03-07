Muğla açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmen botu yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botun içerisinde çocukların da olduğu görüldü.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 19:30
Muğla açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmen botu yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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