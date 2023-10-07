Muğla açıklarında geri itilen 110 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 22:25

Güncelleme: 07.10.2023 - 22:25

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayrıca ekipler, Datça açıklarında lastik botla illegal yollardan yurtdışına geçmek isteyen 33 kaçak göçmeni de yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.