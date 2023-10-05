Muğla'da 46 kaçak göçmen yakalandı
Datça ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda 46 kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde gece saatlerinde hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 16 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Datça’da ikinci kaçak göçmen olayı ise sabah saatlerinde yaşandı. Yine Sahil Güvenlik Mobil radarına yakalanan lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı.
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