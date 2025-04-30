Muğla Bodrum'da 'sağanak' etkisi: Deniz renk değiştirdi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü. Sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

Muğla Bodrum'da 'sağanak' etkisi: Deniz renk değiştirdi!
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:52

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde yağış başladı. Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi. 

Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kaldı. Sürücüler araçlarına ulaşamadı. Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı. Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

SAĞANAK DEVAM EDECEK

Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Etiketler: #muğla

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