Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Şu ana kadar 1028 hektarlık alan yandı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:01

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla çalışmalara havadan ve karadan yeniden başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alevlere 20 helikopter ve 14 uçakla su bırakılıyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Gürün, yangının üç noktadan ilerlediğini söyledi. Gürün açıklamasında şunları kaydetti:

- Sabah saatlerinde havadan müdahale başlamış olmasına rağmen maalesef yangın devam ediyor. Şu an itibarıyla 200 personel 103 araçla mücadeleye katkı sağlıyoruz. İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur’dan gelen takviye ekiplerimiz de bizlere destek sağlıyor.

- Yangın Okluk Koyu, Çubucak ve Hisarönü bölgelerinde olmak üzere 3 noktada ilerliyor. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız.

- Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla sahada canla başla çalışan tüm kurum ekiplerimize teşekkür ediyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum.

KİRİŞCİ: 'KONTROL ALTINA ALINDI DİYEBİLİRİZ'

Marmaris’te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise "Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi. Gece boyunca devam eden yangına, 14 uçak 20 helikopter ile müdahale edildiğini bildiren Kirişci, "Yangına 14 uçak 20 helikopter ile müdahale ediliyor. Datça'da bir yangın çıktı o söndürüldü" ifadelerini kullandı.