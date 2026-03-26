Muğla'da bir erkek eşini öldürüp intihar etti

26.03.2026 12:57:00
Güncellenme:
DHA
Muğla'da 67 yaşındaki Ali Elmadibi, 63 yaşındaki eşi Vesile Elmadibi'ni öldürüp, aynı av tüfeğiyle intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, aynı silahla intihar ettiğini saptadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #muğla #kadın cinayeti

İlgili Haberler

İstanbul'da vahşi cinayet... Silah ve bıçak darbeleriyle öldürüldü: Tuzağa mı düşürdüler?
İstanbul'da vahşi cinayet... Silah ve bıçak darbeleriyle öldürüldü: Tuzağa mı düşürdüler? Esenler'de bir sitenin otoparkında Umut Özacar ve H.İ. arasında çıkan kavga, arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sırasında silahla vurulan Umut Özacar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin avukatı Avukat Akın Özacar, cinayetle ilgili 'tuzak' ihtimali üzerinde durduklarını da aktardı.
O anlar kamerada... Konya'da babasını öldürmüştü: Bursa'da otogarda yakalandı
O anlar kamerada... Konya'da babasını öldürmüştü: Bursa'da otogarda yakalandı Konya'da yanına yerleştiği 59 yaşındaki babası Tahsin Tosun’u boğarak öldüren Mehmet Akif T., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekiplerince yakalandı. Zanlının yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Apartman girişinde dehşet: Baldızını öldüren erkek, intihar etti
Apartman girişinde dehşet: Baldızını öldüren erkek, intihar etti Samsun’da bir şahıs, baldızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.