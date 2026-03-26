Muğla'da bir erkek eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi.
Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, aynı silahla intihar ettiğini saptadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.