Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı unsurlar, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K., M.K. ve A.Z.D. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.