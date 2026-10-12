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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

12.10.2026 14:48:00
Güncellenme:
DHA
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen müşterek operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı unsurlar, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K., M.K. ve A.Z.D. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #muğla #kaçak göçmen

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