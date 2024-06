Canlı yayın programında 'hırsızlık' şoku: Ekranlara böyle yansıdı!

Yunanistan merkezli SKAİ TV'nin bir canlı yayın programında, plajda hırsızlık şoku yaşandı.

Attika'daki bir plajda, bir kişinin denize girmek isteyen yaşlı bir kadının haç kolyesini boynundan çalarken ekranlara yansıdığı görüldü.

Canlı yayındaki muhabir, şaşırmış bir şekilde arkasına dönerek olup bitenleri ilk başta anlayamadı.

SKAİ TV'ye konuşan mağdur Angeliki isimli kadın, “Kanada'dan gelen çocuklarım ve torunlarım beni televizyonda görmüşler. Haçı değil ama çantayı kapmalarını bekliyordum” dedi.

A migrant just ripped off an old lady's cross necklace on live TV in Greece: pic.twitter.com/MFGhtlSo3H