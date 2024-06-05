Canlı yayın programında 'hırsızlık' şoku: Ekranlara böyle yansıdı!

Yunanistan merkezli SKAİ TV'nin bir canlı yayın programında, bir kişinin denize girmek isteyen yaşlı bir kadının kolyesini çaldığı ekranlara yansıdı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:13
Abone Ol google-news

Yunanistan merkezli SKAİ TV'nin bir canlı yayın programında, plajda hırsızlık şoku yaşandı.

Attika'daki bir plajda, bir kişinin denize girmek isteyen yaşlı bir kadının haç kolyesini boynundan çalarken ekranlara yansıdığı görüldü.

Canlı yayındaki muhabir, şaşırmış bir şekilde arkasına dönerek olup bitenleri ilk başta anlayamadı.

SKAİ TV'ye konuşan mağdur Angeliki isimli kadın, “Kanada'dan gelen çocuklarım ve torunlarım beni televizyonda görmüşler. Haçı değil ama çantayı kapmalarını bekliyordum” dedi.

 

Hırsızı bulmaları halinde haçı bir yere bağışlayacağını belirten kadın, “Serinlemek için denize giderken kocam, benden daha önce gitmişti, denize girecektim ve o sırada (hırsız) haçı benden çekti. Onu görmedim, denize bakıyordum” ifadelerini kullandı. 

Kadın, “Şoktaydım, insanlardan yardım isteyecek zamanım olmadı, ne diyebilirim ki. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. 78 yaşındayım ve hiç başıma gelmemişti” diye ekledi. 

Haç kolyesinin “çok pahalı” olduğunu ve kendisi için “manevi bir değeri” olduğunu kaydeden kadın, “65 yıllık bir haçtan bahsediyoruz” diye konuştu.


Yunanistan haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşınan Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu: 'Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, komünistim şu anda'

Türkiye'yi terk edip Yunanistan'a taşınan Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu: 'Hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, komünistim şu anda'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler zorlu olacak
Yunanistan'da memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da memurlar 24 saatlik greve gitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler