Canlı yayın programında 'hırsızlık' şoku: Ekranlara böyle yansıdı!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:13

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:52

Yunanistan merkezli SKAİ TV'nin bir canlı yayın programında, plajda hırsızlık şoku yaşandı.

Attika'daki bir plajda, bir kişinin denize girmek isteyen yaşlı bir kadının haç kolyesini boynundan çalarken ekranlara yansıdığı görüldü.

Canlı yayındaki muhabir, şaşırmış bir şekilde arkasına dönerek olup bitenleri ilk başta anlayamadı.

SKAİ TV'ye konuşan mağdur Angeliki isimli kadın, “Kanada'dan gelen çocuklarım ve torunlarım beni televizyonda görmüşler. Haçı değil ama çantayı kapmalarını bekliyordum” dedi.

A migrant just ripped off an old lady's cross necklace on live TV in Greece: pic.twitter.com/MFGhtlSo3H — End Wokeness (@EndWokeness) June 4, 2024

Hırsızı bulmaları halinde haçı bir yere bağışlayacağını belirten kadın, “Serinlemek için denize giderken kocam, benden daha önce gitmişti, denize girecektim ve o sırada (hırsız) haçı benden çekti. Onu görmedim, denize bakıyordum” ifadelerini kullandı.

Kadın, “Şoktaydım, insanlardan yardım isteyecek zamanım olmadı, ne diyebilirim ki. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. 78 yaşındayım ve hiç başıma gelmemişti” diye ekledi.

Haç kolyesinin “çok pahalı” olduğunu ve kendisi için “manevi bir değeri” olduğunu kaydeden kadın, “65 yıllık bir haçtan bahsediyoruz” diye konuştu.