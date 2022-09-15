Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar kimdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:49

Prof. Dr. Turhan Kaçar 20 Temmuz 1968 yılında doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde okumaya başladı. 1996 yılında Swansea Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 2000 yılında aynı üniversitede doktora eğitimine başladı. 2000 yılında Balıkesir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede yardımcı doçent ve doçent unvanını aldı. Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi'nde profesör unvanını aldı.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi oldu.

Görev süresi 14 Temmuz'da sona eren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük makamına iki ay sonra Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Turhan Kaçar atandı.