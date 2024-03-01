Muğla'da botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:14
Muğla'da botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundular.

Yardım talebi sonrası bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 7’si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


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