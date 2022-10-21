Muğla'da çifte cinayet birden: Baba ile oğlu tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Tahir Koç ve Şener Şen, arazide tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. ve 17 yaşındaki oğlu tutuklandı.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 21:43
Muğla'da çifte cinayet birden: Baba ile oğlu tutuklandı
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Milas'ın Karacahisar Mahallesi girişindeki bir arazide, dün saat 20.00 sıralarında, yerde 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Tahir Koç (42) ve Şener Şen (45) olduğunu belirledi. Koç ve Şen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Jandarma, Koç ve Şen'i öldürdükleri ileri sürülen şüpheliler Hüseyin K. (40), eşi Güllü K. (39) ve oğlu A.K'yi (17) bu sabah gözaltına aldı. Şüphelilerden Hüseyin K'nin üzerinde ele geçirilen 1 tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba- oğul tutuklanırken, anne Güllü K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tahir Koç muğla milas

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