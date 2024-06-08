Muğla'da deniz dibinden 17 ton atık çıkarıldı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 08.06.2024 - 17:55

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik dalgıç ekibi, il genelindeki 13 balıkçı barınağında ve 5 ayrı kıyı noktasında deniz dibi temizliği yaptı.

Dip temizliği, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde törenle başlatıldı. Akyaka'nın Kadın Azmağı ve Albay Koyu bölgesinde dip temizliği yapan 6 dalgıç, denizden cam ve plastik şişelerin yanı sıra araba lastiği ve balıkçı malzemeleri çıkardı.

Atıklar, iskele girişinde sergilendi. Aynı gün içerisinde 18 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlikte toplam 17 ton atık denizlerden çıkarıldı.

"GELECEK KUŞAKLARA MİRAS BIRAKMAK DURUMUNDAYIZ"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bir kez daha gördük ki aklınıza gelebilecek her şey denizlerimize atılıyor. Bizler, denizlerimizi korumak adına elimizden geleni, hatta üzerimize vazife olmayanları da yapıyoruz fakat bu konuda toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var. Biz temizlemeye devam edeceğiz ama asıl mesele kirletmemek. Bu atıklar hiç yakıştıramadığımız şeyler. Yıllardır bunu haykırıyoruz, seslendiriyoruz, bu denizler bize miras, biz de gelecek kuşaklara miras bırakmak durumundayız. Yeryüzü cenneti Muğla'da hep birlikte temiz çevre, temiz toprak, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, sürdürebilir tarım hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.