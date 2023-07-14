Antalya'da palet fabrikasında patlama! Kazan 300 metre fırladı
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işyerinden fırlayan kazan yaklaşık 300 metre uzakta bulunan bir seraya düştü.
Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.
Patlamada fırın kazanı ve parçaları fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın üzerine düştü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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