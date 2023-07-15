Muğla'da işyerinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:11

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde oksijen dolumu esnasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan işçiyi patlamanın yaşandığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İki kişinin yaralandığı olayda yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise hafif olduğu açıklandı.