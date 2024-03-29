Muğla’da erkek dehşeti… Eşini sokak ortasında katletti: Cesedinin başında bekledi!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası Vedat G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi Neşe G. (34), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:34
Muğla’da erkek dehşeti… Eşini sokak ortasında katletti: Cesedinin başında bekledi!
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Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. 

İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CESEDİNİN BAŞINDA BEKLEDİ!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi. 


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