Muğla'da faciadan dönüldü... Sala bindirip denizin ortasına bıraktılar!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:57

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:57

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



