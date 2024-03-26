Muğla'da faciadan dönüldü... Sala bindirip denizin ortasına bıraktılar!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:57
Muğla'da faciadan dönüldü... Sala bindirip denizin ortasına bıraktılar!
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Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



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