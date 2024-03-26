Muğla'da faciadan dönüldü... Sala bindirip denizin ortasına bıraktılar!
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.
Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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