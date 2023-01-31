Son dakika... 'FETÖ' suçlamasıyla yargılanıyordu: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e beraat

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:39

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çelik ve avukatı katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi. Mahkeme heyeti başkanı, savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için Çelik'e söz verdi.

"BUGÜN DE AYNI YERDEYİM"

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, hukukçu kimliğiyle FETÖ ve benzer yapılanmalara karşı mücadele verdiğini ifade eden Çelik, "Bırakın beni, en uzak yakınımda bile bir FETÖ kriteri bulunması halinde bütün suçlamaları kabul edeceğimi söylemiştim. Bugün de aynı yerdeyim" dedi.

Suçsuz olduğunu savunan Çelik, beraatini istedi. Sanık avukatının beyanını da alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Buna göre sanık Çelik, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "terör örgütü propagandası", "zincirleme şekilde hakaret" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından beraat etti.

"FİKİR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Kısa kararda, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sosyal medya hesabının Çelik'e ait olduğuna dair delil bulunamadığı, ayrıca bazı televizyon programlarında yaptığı açıklamaların ise fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

ÇELİK: ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

Gelişmeyi Twitter'dan duyuran Celal Çelik, "Haysiyet Cellatları! Şimdi ne yapacaksınız Vicdansız ve ahlaksızca attığınız iftiralarınız ve baskılarınız ile açtırdığınız davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmasında az önce (tüm suçlamalardan) beraat kararı verildi!" dedi.

Çelik, "Hesap vermeye hazır mısınız?" diye sordu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yanınıza kâr bırakmayacağım! Hukuksuzca gözaltında tutulduğum 14 günün, aileme ve bana yaşattığınız olumsuzlukların, iftiraları, havuz medyasında manşet yapmanızın, hesabını soracağım! Sözüm söz! Korkun!.."

Haysiyet Cellatları!



Şimdi ne yapacaksınız?



Vicdansız ve ahlaksızca attığınız iftiralarınız ve baskılarınız ile açtırdığınız davanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşmasında az önce (tüm suçlamalardan) beraat kararı verildi!



Hesap vermeye hazır mısınız?



Sıra bende!.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 31, 2023

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017'de gözaltına alınan, 28 Eylül 2017'de adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen Celal Çelik, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

İddianamede, Çelik'in kullandığı belirtilen "celalcelik2" adlı Twitter hesabından Mart 2014'te, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren, FETÖ üyelerinin kullandığı terimleri kullanarak yaptığı paylaşımlarla "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği iddia ediliyordu.

Çelik'in FETÖ'ye ait bazı kanalların kapatılmasının ardından 2015'te Digitürk üyeliğini iptal ettirdiği belirtilen iddianamede, Çelik'in FETÖ'nün kontrolüne geçmesi nedeniyle KHK ile kapatılan YARSAV'a da 2014'te 17 bin lira bağış yaptığı öne sürülüyordu.

Çelik'in "FETÖ üyeliği"nden haklarında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyle irtibatı olduğu öne sürülen iddianamede, MİT TIR'ları durdurulmadan, 19 Ekim 2013'te Twitter'dan, örgütün amacı doğrultusunda ve "MİT'in terör örgütlerine silah gönderdiği" algısını oluşturacak şekilde paylaşımda bulunduğu ve "FETÖ'nün propagandasını yapma" suçunu işlediği savunuluyordu.