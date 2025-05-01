Muğla'da gece yarısı tedirgin eden deprem!

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Muğla'da gece yarısı tedirgin eden deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 07:56

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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