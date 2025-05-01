Muğla'da gece yarısı tedirgin eden deprem!
AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-05-01
Saat:02:48:10 TSİ
Enlem:37.005 N
Boylam:27.65722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VXKujuPXPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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