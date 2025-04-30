Son dakika... AFAD duyurdu: Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 08:58

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 08.36 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 14.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.

PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.98 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmişti.