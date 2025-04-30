Son dakika... AFAD duyurdu: Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 14.57 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 08.36 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
PEŞ PEŞE SARSINTILAR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde de saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.98 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km
Detay:https://t.co/b5ZX3fvHC5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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