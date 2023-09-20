Muğla'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:03

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:06

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde gümrük kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR!

Operasyonlarda 111 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği, 58 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 178 kaçak sigara, 380 kilo açık tütün, 540 bin doldurulmuş makaron, 3 bin 45 paket gümrük kaçağı tütün, 46 likit, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilo nargile tütünü ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.