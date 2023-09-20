Muğla'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı!
Polisin kentte 2 gün süresince düzenlediği operasyonda, 540 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, dün ve bugün il genelinde gümrük kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR!
Operasyonlarda 111 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği, 58 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 178 kaçak sigara, 380 kilo açık tütün, 540 bin doldurulmuş makaron, 3 bin 45 paket gümrük kaçağı tütün, 46 likit, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilo nargile tütünü ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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