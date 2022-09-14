Muğla'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Bademli Mahallesi Asar Tepe mevkisindeki 3. Derece Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede kazı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin tekrar geleceğini değerlendirerek nöbet tuttu. Ekipler bir gün sonra akşam saatlerinde 4 şüpheliyi çalılıklar arasına gizledikleri jeneratörü çalıştırarak kazıya başladıkları sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan kontrollerde şüphelilerden K.S'nin öğretmenlikten ihraç edildiği, M.G'nin de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 2 suç kayı bulunduğu tespit edildi.
Bölgede yapılan aramada ise jeneratör, hilti ile dürbün ele geçirildi.
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