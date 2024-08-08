Muğla'da kamyon, tur minibüsüne çarptı: 6 turist yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı tur minibüsünün devrildiği kazada 6 turist yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Bodrum-Milas karayolu Baharlı Kavşağı'nda meydana geldi.
Bodrum'dan Milas yönüne giden E.Y.'nin kullandığı 09 AET 110 plakalı hafriyat kamyonu, önündeki A.K. yönetimindeki 07 ABE 819 plakalı tur minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, refüje devrildi. Minibüsteki 6 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kamyon şoförü E.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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