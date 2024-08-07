Yayınlanma: 07.08.2024 - 23:40

Güncelleme: 08.08.2024 - 00:27

MasterChef 2024 sezonu haftalar süren eleme turlarının ardından program ilk kaptanlık oyunu ile başladı. Kaptanlık oyununun ardından 10'ar kişiden oluşan iki takım ve kaptanlar da seçildi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 7 Ağustos'ta MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2024 sezonunun ikinci takım oyununda şefler tarafından kazanan belirlendi. Yarışmacılar önlüklerini en başarılı tabakları hazırlayabilmek için giydi. Gecenin sonunda karşı takımdan daha başarılı tabaklar hazırlayan taraf Kırmızı Takım oldu. Böylece Kırmızı Takım sezonun ilk oyununu kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayarak dokunulmazlığın sahibi olan isim Kerem oldu. Kerem haftanın ve sezonun ilk eleme adayı olarak Beyza'yı seçti.

Oylamaya giden yarışmacılar en fazla oyu Muratcan ve Nigar'a verdi. Kaptan Emre'nin oyuyla bu haftanın dördüncü eleme adayı Muratcan oldu.