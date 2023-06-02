Muğla'da kaybolan kadın sarnıçta ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, sarnıçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Yavaş (57), önceki akşam evinde uyudu. Dün sabah saatlerinde Yavaş'ın yatağında olmadığını fark eden eşi, yakınlarıyla birlikte evinin çevresinde arama yaptı.
EVİNE 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramada, kayıp olduğu bildirilen kadın evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir sarnıçta hareketsiz halde bulundu.
İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gülsüm Yavaş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- Yalan söylemişler
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama