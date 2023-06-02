2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muğla'da kaybolan kadın sarnıçta ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, sarnıçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:45
Muğla'da kaybolan kadın sarnıçta ölü bulundu
Abone Ol google-news

İddiaya göre, Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Yavaş (57), önceki akşam evinde uyudu. Dün sabah saatlerinde Yavaş'ın yatağında olmadığını fark eden eşi, yakınlarıyla birlikte evinin çevresinde arama yaptı.

EVİNE 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramada, kayıp olduğu bildirilen kadın evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir sarnıçta hareketsiz halde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülsüm Yavaş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


muğla kayıp

İlgili Haberler

Muğla’da barajlar alarm veriyor: Son yılların en düşük seviyesi

Muğla’da barajlar alarm veriyor: Son yılların en düşük seviyesi
Muğla'da hortum paniği!

Muğla'da hortum paniği!
Muğla’da belediye ekipleri yurttaşı sandığa götürecek

Muğla’da belediye ekipleri yurttaşı sandığa götürecek

En Çok Okunan Haberler