Muğla'da hortum paniği!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 15:27

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:51

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkisindeki dağlık alanda hortum oluştu.

Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü sosyal medyadan paylaşıldı. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı.