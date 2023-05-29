Muğla'da hortum paniği!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanağın ardından hortum oluştu. Hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkisindeki dağlık alanda hortum oluştu.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü sosyal medyadan paylaşıldı. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı.
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