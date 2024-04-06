Muğla'da korkunç kaza: 2 sağlık çalışanı öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personeller Cuma Arat (24) ile Havva Kaplan (29), yaşamını yitirdi, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:08
Muğla'da korkunç kaza: 2 sağlık çalışanı öldü, 3 kişi yaralandı
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Feci kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Kavşağı'nda meydana geldi.

Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan Andaç Güven yönetimindeki 06 EDE 490 plakalı kamyonet, kavşaktan dönmek isteyen Cuma Arat'ın kullandığı 07 BJC 625 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cuma Arat ile araçtaki Havva Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cuma Arat ile Havva Kaplan'ın ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Andaç Güven ve araçtaki 2 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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