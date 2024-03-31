Muğla'da seçimi kim kazandı? Muğla başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:20

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:20

Muğlalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Muğla'da seçimi hangi aday kazandı?

MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ahmet Aras, AKP'den Aydın Ağan Ayaydın, İYİ Parti'den Metin Ergun, Zafer Partisi'nden Ünal Yiğit, YRP'den Mehmet Melih Tatlıcı, DEM Parti'den ise Yusuf Uludağ başkan adayı olarak aday gösterildi.

MUĞLA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Muğla'da "Ahmet Aras, Aydın Ağan Ayaydın, Metin Ergun ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Muğla 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.